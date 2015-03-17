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تجديد حبس متهم 15 يوما لاستعماله القوة وإطلاق النيران على الشرطة بسوهاج

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تجديد حبس متهم 15 يوما لاستعماله القوة وإطلاق النيران على الشرطة بسوهاج تجديد حبس متهم 15 يوما لاستعماله القوة وإطلاق النيران على الشرطة بسوهاج
أمر المستشار هيثم عبد الكريم رئيس محكمة جنح مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان بتجديد حبس المتهم "محمد.م.ص" 27 سنة، مقيم بدائرة مركز سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه باستعمال العنف والقوة مع ضباط شرطة وإطلاق النيران عليهم وحيازة سلاح آلى وهروبه من حكم بالإعدام.

بدأت أحداث الواقعة عندما كان المتهم يقف بالقرب من أحد الأكمنة وعندما شاهده ضباط الكمين توجهوا نحوه وظهرت عليه علامات الريبة وحاول الفرار، وقام بإطلاق النيران عليهم من سلاح آلى كان بحوزته، ولكن ضباط الكمين والقوة المرافقة لهم تمكنوا من السيطرة عليه، وتم ضبطه وتبين أنه هارب من حكم بالإعدام، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.

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