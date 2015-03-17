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بالصور..القبض على ممثلة شابة وصديقتها المغربية بتهمة ممارسة الدعارة بفندق في الدقي

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بالصور..القبض على ممثلة شابة وصديقتها المغربية بتهمة ممارسة الدعارة بفندق في الدقي بالصور..القبض على ممثلة شابة وصديقتها المغربية بتهمة ممارسة الدعارة بفندق في الدقي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الآداب العامة بإشراف اللواء مجدى موسى مدير الإدارة العامة من ضبط ممثلة شابة صاعدة وصديقتها مغربية الجنسية لاتهامهما بممارسة الدعارة بإحدى الفنادق الشهيرة بالدقى واستقطاب راغبى المتعة الحرام من الآثرياء العرب عن طريق الانترنت مقابل مبالغ مالية باهظة.

أُلقى القبض عليهما واعترفوا بارتكاب جريمتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا لى النيابة التى تولت التحقيق.

بدأ الكشف عن الجريمة عندما وردت معلومات للعقيد تامر سمير رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر تفيد قيام الممثلة الشابة بتكوين وصديقتها المغربية لممارسة الرذيلة باقامة حفلات داخل إحدى الفنادق الشهيرة بالدقي، وقيام باستقطاب راغبى المتعة الحرام مقابل الحصول على الف دولار فى الساعة، أُخطر اللواء أحمد عبد الغفار نائب مدير الادارة فكلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين.

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