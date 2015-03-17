داخلية تونس: الكشف عن 4 خلايا لتسفير الشباب لليبيا وتوقيف 22 مشتبها

كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إماطة اللثام عن أربع خلايا "تعمل على استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى ليبيا للانضمام لتنظيمات إرهابية والمشاركة فى القتال الدائر هناك".

وقالت الوزارة فى بيان :"فى إطار الاهتمام بشبكات التسفير وكشف العناصر الضالعة فيها تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للمصالح المختصة من إماطة اللثام عن أربع خلايا مهيكلة فى إطار شبكة إرهابية خطيرة ناشطة بولاية القيروان تعمل على استقطاب الشبان سيما الطلبة منهم وتسفيرهم إلى القطر الليبى للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة فى القتال الدائر هناك".

وتعمل الشبكة حسب البيان "بتنسيق تام مع عناصر إرهابية تونسية خطيرة ناشطة على الساحة الليبية تشرف على معسكرات تدريب بمعية عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة".

وأضافت الوزارة أنه تم خلال هذه العملية توقيف 22 عنصرا بعضهم من الطلبة والموظفين، وذكرت فى البيان الصادر الليلة الماضية أنه "تم حجز مبلغ مالى .. بالإضافة إلى وحدات مركزية وهواتف جوالة وأربع لوحات رقمية وحاسوب محمول و4 مخزنات معلومات وبطاقة ذاكرة ومجموعة من الكتب التكفيرية، وأضافت أنه ستتم إحالة جميع الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية حال استكمال الأبحاث.