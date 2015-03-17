أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داخلية تونس: الكشف عن 4 خلايا لتسفير الشباب لليبيا وتوقيف 22 مشتبها

Google+ Print
داخلية تونس: الكشف عن 4 خلايا لتسفير الشباب لليبيا وتوقيف 22 مشتبها داخلية تونس: الكشف عن 4 خلايا لتسفير الشباب لليبيا وتوقيف 22 مشتبها
كشفت وزارة الداخلية التونسية عن إماطة اللثام عن أربع خلايا "تعمل على استقطاب الشباب وتسفيرهم إلى ليبيا للانضمام لتنظيمات إرهابية والمشاركة فى القتال الدائر هناك".

وقالت الوزارة فى بيان :"فى إطار الاهتمام بشبكات التسفير وكشف العناصر الضالعة فيها تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للمصالح المختصة من إماطة اللثام عن أربع خلايا مهيكلة فى إطار إرهابية خطيرة ناشطة بولاية القيروان تعمل على استقطاب الشبان سيما الطلبة منهم وتسفيرهم إلى القطر الليبى للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة فى القتال الدائر هناك".

وتعمل الشبكة حسب البيان "بتنسيق تام مع عناصر إرهابية تونسية خطيرة ناشطة على الساحة الليبية تشرف على معسكرات تدريب بمعية عناصر إرهابية من جنسيات مختلفة".

وأضافت الوزارة أنه تم خلال هذه العملية توقيف 22 عنصرا بعضهم من الطلبة والموظفين، وذكرت فى البيان الصادر الليلة الماضية أنه "تم حجز مبلغ مالى .. بالإضافة إلى وحدات مركزية وهواتف جوالة وأربع لوحات رقمية وحاسوب محمول و4 مخزنات معلومات وبطاقة ذاكرة ومجموعة من الكتب التكفيرية، وأضافت أنه ستتم إحالة جميع الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية حال استكمال الأبحاث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل