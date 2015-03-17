مقتل 14 شخصا جراء قصف النظام السورى بالغازات السامة على ريف ادلب

لندن أ ش أ



> قتل 14 شخصا واصيب عشرات آخرون بحالات اختناق جراء قصف النظام السورى بالغازات السامة على عدة بلدات بريف ادلب شمال غرب سوريا.

>ونقلت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية عن المرصد السورى قوله اليوم ان 13 مدنيا بينهم خمسة اطفال لقوا مصرعهم فيما اصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة قصف طائرات النظام السورى المروحى بالبراميل المتفجرة الذى استهدف الليلة الماضية مناطق عدة فى ريف مدينة ادلب شمال غرب سوريا.

>وابلغت مصادر طبية المرصد السورى لحقوق الانسان ان مصرع واصابة المدنيين نجما عن استنشاقهم غازات منبعثة من البراميل المتفجرة التى احتوت على غاز الكلور.

>من جانبها.... اتهمت المعارضة السورية قوات النظام السورى باستخدام الغازات السامة خلال قصفها مدينة سرمين بادلب شمال غرب البلاد بعد يوم شهدت فيه ادلب غارات مكثفة استهدفت طيران النظام عشرات المدن والبلدات فى ريف ادلب.

>وفى سياق الجانب الانسانى واصلت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بالتعاون مع قافلة الوفاء الاوروبية توزيع المساعدات الاغاثية على سكان مخيم اليرموك الفلسطينى القريب من دمشق المحاصر منذ نحو العامين.

>وذكر المدير العام للهيئة على مصطفى ان الكادر الطبى بمنظمة الهلال الاحمر الفلسطينى مستمر فى معالجة المرضى وتقديم الدواء لهم حيث تم نقل 21 حالة مرضية الى مشافى دمشق.

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