متهمو خلية الظواهرى للنيابة: "يا أفاق".. والمحكمة تحرك دعوى إهانة القضاء

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى" تحريك الدعوى الجنائية لإهانة المحكمة ضد المتهمين جميعا الحاضرين، وذلك بعد أن تلاحظ للمحكمة أنه أثناء مرافعة النيابة صاح أحد المتهمين موجها سبابا إلى ممثل النيابة "يا كذاب يا أشر يا أفاق" وكررها أكثر من مرة .

وبعد أن عجزت قوات الشرطة عن معرفة اسم المتهم الذى قام بالسباب لمناصرة المتهمين له، وقامت المحكمة بتحريك دعوى إهانة القضاء، كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.

من جانب آخر، اعترض دفاع باقى المتهمين، موضحين أنها ترفض سياسة العقاب الجماعى تجاه المتهمين، وطالبوا بإخراج المتهم رقم 43 الذى قام بالسباب وسؤال باقى المتهمين، على حد قولهم.

ومن جانب آخر، قام المتهمون بالتشاجر مع بعضهم داخل القفص بسبب عدم قيام المتهم والاعتراف على نفسه.

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات فى مطلع شهر أبريل الماضى، وتضمن قرار الاتهام الصادر فى القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى فى البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

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