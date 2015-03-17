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محلب: نحن فى دولة القانون.. والنائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه

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محلب: نحن فى دولة القانون.. والنائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه محلب: نحن فى دولة القانون.. والنائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه
قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، إن دولة قانون، والجميع سواسية أمامه، مضيفاً: "النائب العام محامى الشعب المؤتمن على حقوقه"- جاء ذلك خلال زيارته محافظة قنا اليوم الثلاثاء.

وعلى هامش زيارته لقنا، سأل الإعلاميون رئيس الوزراء عن تعليقه على إحالة النائب العام ضابطا متهما بقتل شيماء الصباغ للجنايات، فقال رئيس الوزراء: "بعد مقتل شيماء الصباغ بساعة تقريبا، أصدرت بيانا صحفيا أكدت خلاله ثقتنا فى التحقيقات التى سيجريها النائب العام، وقلت إنه محامى الشعب، المؤتمن على حقوقه، وأكدت أيضا أنه لا أحد فوق القانون، وأن هناك ثورتين عظيمتين قامتا، وبالتالى لن نسمح لأى من كان أن يفلت من العقاب، ما دام أثبت القضاء العادل إدانته، وأظن أن ما حدث اليوم يؤكد ذلك، فنحن فى دولة القانون، والكل سواسية، وثقتنا كبيرة فى القضاء المصرى العادل، الذى سيرد الحقوق لأصحابها".

وخلال الزيارة تفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، محطة معالجة صرف صحى قنا، والتى بدأت مراحل التشغيل التجريبى، تمهيدا للافتتاح ودخول الخدمة قريباً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 55 ألف م3 يومياً، وتخدم مدينة قنا، ومنطقة الجبلاو، بعدد مستفيدين حوالى 500 ألف نسمة، وتبلغ تكلفتها 270 مليون جنيه، وتم رفع قيمة أمر الإسناد إلى 385 مليونا، لتنفيذ المرحلة الثانية، واستكمال الغابة الشجرية، وقام محلب بزيارة المحطة للاطمئنان على جاهزيتها لدخول الخدمة، حيث كان بها مشكلة فنية، وتم حلها.


>- محلب يطلق مبادرة "مشروعك" بقنا لتوفير فرص عمل فى مجال الصناعات الصغيرة
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>- محلب يشهد إطلاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بقنا.. عادل لبيب: المرحلة الأولى تشمل 11 محافظة وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب.. ويؤكد: إنشاء منافذ "الشباك الواحد" لإصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات
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