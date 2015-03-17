خارجية العراق تستدعى سفير مصر احتجاجاً على تصريحات شيخ الأزهر عن الشيعة

قالت وزارة الخارجية العراقية فى بيان نشرته على موقعها الإلكترونى، إنها استدعت اليوم السفير المصرى فى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الأخيرة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف والاتهامات التى وجهها لقوات الحشد الشعبى.

ووفقاً للبيان فقد "طالبت الخارجية فى مذكرة الاحتجاج الرسمية جمهورية مصر العربية الشقيقة التعبير عن موقفها الرسمى تجاه مثل هذه التصريحات التى تسىء إلى طبيعة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين".

كما أكدت الوزارة "أن أبطال الحشد الشعبى لبوا نداء الوطن لتحرير أراضيه من دنس وسيطرة تنظيم عصابات خارجة عن قيم الدين والإنسانية".

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