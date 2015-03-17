"القضاء الإدارى" يلزم "العليا للانتخابات" برد مبلغ التأمين للمرشحين

ألزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعويين المقامتين من إبراهيم فكرى ومحمد عبد الرازق مرسى، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع بالانتخابات البرلمانية، كما ألزمتها برد مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من تقدم للترشح بناء على القرار المطعون فيه.

وألزمت المحكمة اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات لتقديم طلبات الترشح ولفحص طلبات الترشح والبت فيها وفى صفات المرشحين وغير ذلك من الإجراءات التى حددها المشرع باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة غير التى صدر القرار المطعون فيه بالدعوة إليها.

-القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى تطالب بحل حزب "أحمد شفيق"

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