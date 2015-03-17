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صافيناز تشترط 100 بودى جارد خلال حفلها بطنطا.. والتذكرة بـ200 جنيه

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صافيناز تشترط 100 بودى جارد خلال حفلها بطنطا.. والتذكرة بـ200 جنيه صافيناز تشترط 100 بودى جارد خلال حفلها بطنطا.. والتذكرة بـ200 جنيه
شهدت شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية، والمدن المجاورة لها، تعليق العديد من اللافتات الداعية لحفل الراقصة صافيناز بأحد الكافيهات، بعد غد الخميس.

وأعلن منظمو الحفل أن ثمن التذكرة 200 جنيه، ويبلغ عدد المقاعد 600 مقعد، واشترطت صافيناز لحضورها الحفل توفير 100 فرد أمن "بودى جارد"، من 3 شركات أمن مختلفة، وزرع أكثر من 50 كاميرا للمراقبة، لإمكانية السيطرة على الحفل، وتسجيل جميع التجاوزات للقضاء عليها حال حدوثها.

فيما وضعت إدارة القاعة شروطًا مرفقة بالتذكرة، تشترط على الحاضرين منعهم من مشاركة الراقصة، الرقص على المسرح، أو التحدث إليها، أو توجيه إشارات خارجة، أو ألفاظ نابية، كما تضمنت الشروط منع التقاط الصور التذكارية مع الراقصة.


>- تفاصيل أولى جلسات محاكمة "صافيناز" بتهمة إهانة العلم.. غياب الراقصة عن الجلسة.. والدفاع: تم التحقيق مع موكلتى فى نفس التهمة وحفظ البلاغ.. والقاضى يمنع دخول المصورين القاعة.. وتأجيل القضية لـ6 إبريل
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