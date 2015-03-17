موجز الصحافة العالمية: فوز "المعسكر الصهيونى"لن يغير من سياسة إسرائيل

ألقت العديد من الصحف العالمية الصادرة اليوم، الثلاثاء، الضوء على انتخابات الكنيست الإسرائيلى، وقالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن من يأملون أن يؤدى فوز زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج إلى تحول كبير فى السياسة الخارجية الإسرائيلية سيصابون بخيبة أمل، فمهما كان الفائز فى تلك الانتخابات، وما سيحدث فى الأسابيع التالية من سباق لتشكيل ائتلاف، فإن السياسة الخارجية المتعلقة بالقضايا الأخرى لن تشهد تحولا وستكون سمتها الأساسية هى الاستمرار.

كما علقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو فى ختام حملته الانتخابية، والتى قال فيها إنه لن يكون هناك دولة فلسطينية لو فاز، وقالت إن تلك هى المرة الأولى التى يرفض فيها رئيس الوزراء الإسرائيلى صراحة تلك النتيجة.

وعن وسائل الإعلام الإسرائيلية، سوف تعلن القنوات الإسرائيلية الرئيسية الثلاثة، وهى: القناة الأولى والثانية والعاشرة، مساء اليوم الثلاثاء، وتحديدا فى الساعة الـ10 مساء، نتائج عيناتها الاستطلاعية حول نتائج انتخابات الكنيست، التى بدأت منذ ساعتين من صباح اليوم.

وعقب أقل من ساعتين من فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلى، تأتى التقديرات السياسية والتوقعات حسب استطلاعات الرأى الأخيرة، بهزيمة قاسية لحزب "الليكود" اليمينى برئاسة بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى المنتهية ولايته، وفوز كاسح لـ"المعسكر الصهيونى" اليسارى بقيادة المعارض اليسارى البارز يتسحاق هرتسوج.

وفى الصحاف البريطانية، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن تحديد موقف الحكومة فى لندن من جماعة الإخوان المسلمين، كان دوما واحدا من أصعب التحديات التى تواجه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون فى الأيام الأخيرة لحكومته الائتلافية، لافتة إلى أنه على مدار أشهر، أجلت الحكومة نشر تقريرها حول الإخوان المسلمين والذى خلص إلى أن الجماعة ليست منظمة إرهابية.

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تدخل لتأجيل نشر التقرير المثير للجدل، الذى يحمل توصيات اللجنة الخاصة بالتحقيق فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذى كان مقررا نشره أمس الاثنين.

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