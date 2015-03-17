بالصور.. ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج حول التعامل مع المفرقعات والأجسام الغريبة

نظمت وحدة الأمن والسلامة بكلية الآداب بالجامعة ندوة بعنوان “التعامل مع الأجسام الغريبة والمفرقعات”. حاضر فيها العقيد علاء السيد مدير الحماية المدنية بسوهاج ، والرائد شادي نجيب رئيس قسم المفرقعات.

وصرح نبيل نور الدين رئيس الجامعة، أن هذه الندوة تهدف الى توعية طلاب الجامعة بكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة وطريقةاكتشافها عن طريق تنميه الوعى الأمنى والإحساس بالمسئولية لدى الطلاب .

وقال كريم مصلح عميد كليه الاداب ان توقيت الندوة يأتى متزامنا مع ما تمر به البلاد من أحداث ، لذلك كان لزاما علينا تسليط الضوء على موضوع الندوة لأهميته البالغة للمجتمع عامة والجامعة بشكل خاص.

وأكد فتوح خليل وكيل الكلية لشئون تنميه البيئة وخدمه المجتمع على الحاجة الماسه لتنظيم مثل هذه الندوات نظرا للحالة الأمنية المضطربة ووجود بعض الأجسام الغريبة فى بعض الأماكن من أنحاء الجمهورية والتعريف بكيفية التعامل معها.

وقام العقيد علاء السعيد بالتعريف بإدارة الحمايه المدنية وأقسامها ، ومفهوم المفرقعات وتاريخها، بالإضافة إلى أنواع المفرقات والإشكال المتعددة لها ، كما تحدث عن إماكنيات قسم المفرقعات بسوهاج والتطور الذى شهده فى الأونه الأخيرة حيث تضم الإداره 20 ضابط مؤهلين بالكامل على التعامل مع هذه الحالات.

واستكمل الرائد شادى نجيب الندوة بشرح مبسط ومصور لأنواع المفرقعات والأجهزة المستخدمة فى التعامل مع الأجسام الغريبة ، والكيفية التى يتم بها تفجيرها ، كما شرح أيضا الآثار الناتجة عن هذا التفجيرات وما يحدثه من أضرار، والعقوبة التى ينصها القانون على كل من قام بحمل المفرقعات وتفجيرها او صنعها ، بالإضافة إلى تعليمات الأمن والسلامة التى لا بد أن يلتزم بها المواطنين والإجراءات التى يتم اتخاذها فور تلقى أى بلاغ بوجود جسم غريب .