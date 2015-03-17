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العراق تستدعي السفير المصري لدى بغداد احتجاجًا على تصريحات شيخ الأزهر

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العراق تستدعي السفير المصري لدى بغداد احتجاجًا على تصريحات شيخ الأزهر العراق تستدعي السفير المصري لدى بغداد احتجاجًا على تصريحات شيخ الأزهر

إبراهيم الجعفري

أعلنت وزارة الخارجية العراقية،  اليوم الثلاثاء، خلال بيان لها عن استدعاء السفير المصري في بغداد أحمد حسن درويش ،وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص البيان الآخير للأزهر بشأن الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة خلال بيان لها، الخارجية استدعت، اليوم، السفير المصري في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الآخيرة لشيخ الآزهر والاتهامات التي وجهها لقوات الحشد الشعبي.

وطالبت الخارجية في مذكرة الاحتجاج الرسمية جمهورية العربية بالتعبير عن موقفها الرسمي تجاه مثل هذه التصريحات التي تسيء إلى طبيعة العلاقات الآخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأكدت: أبطال الحشد الشعبي لبوا نداء الوطن لتحرير اراضيه من دنس وسيطرة تنظيم عصابات خارجة عن قيم الدين والإنسانية.

وكان الأزهر اصدر مؤخرا بيانا تهجم فيه على قوات الحشد الشعبي، واصفا اياها بـ”المليشيات التي تقتل اهل السنة”، مما اثار ردود افعال مستنكرة.

وكالة الأنباء العراقية 

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