القضاء العسكرى بالمنصورة يقضى بالمؤبد والسجن من 5 لـ10 سنوات لـ18 إخوانيا

قضت المحكمة العسكرية بمنطقة سندوب بالمنصورة اليوم الثلاثاء، على 18 من عناصر جماعة الإخوان المتهمين فى 6 قضايا عنف وشغب وإتلاف ممتلكات عامة والتحريض على العنف، بالسجن لمدة تتراوح من 5 لـ10 سنوات والحكم المؤبد لأحد المتهمين. وقضت المحكمة فى القضية رقم 96/28 حكما بالسجن المؤبد غيابيا على المتهم “أحمد محمد عادل عزت”، والحبس 5 سنوات غيابا على المتهمين “حسام محمد عبد النبى عطية، ياسر عوض حسن عوض أبو زيد، وليد عوض حسن عوض” فى القضية 94/26 جنايات.

كما قضت بالسجن 10 سنوات غيابيا للمتهم “عمار أحمد محمد أحمد” و3 سنوات غيابيا للمتهم “عبد الرحمن محمد محمد جمال” فى القضية رقم 97/29 جنايات غيابى. كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات حضوريا على المتهم “ناجح محمد عكاشة وغيابيا على المتهمين “صبرى محمد أحمد الإمام، محمد أحمد الإمام، هانى عبد الهادى محمود، مصباح محمد عبد الهادى، عبادة صادق النجار، رضا معوض مختار بالسجن 10 سنوات غيابيا فى القضية رقم 24/6 جنايات الدقهلية. وفى القضية رقم 365/58 جنايات 2014 قضت المحكمة حضوريا بالسجن 7 سنوات للمتهم “محمد فتحى باكر”، وجاء الحكم بالحبس 5 سنوات حضوريا على “أسامة حمدان محفوظ” والسجن 10 سنوات غيابيا للمتهم “محمد ياسر إبراهيم” و3 سنوات غيابيا للمتهم “عبد الله عادل محمد”.