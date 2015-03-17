سفير أمريكا السابق بإسرائيل: نتنياهو يائس ومعارضته قيام دولة فلسطين سيضعه بمشاكل

انتقد مارتن إيندك، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ومعارضته لقيام دولة فلسطينية في حال أعيد انتخابه.

وحول كون تصريحات نتنياهو تعتبر خطوة يائسة، قال إنديك في مقابلة معقناة “CNN” بالتأكيد هذا ما تبدو عليه، تبدو تخبطا، ولكن في حال أعيد انتخابه كرئيس للوزراء فسيكون عليه لالتزام بمعارضة قيام دولة فلسطينية الأمر الذي سيسبب له مشكلة مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يدعم قيام الدولة الفلسطينية.

وردا على سؤال حول مدى تأثير زيارة نتنياهو لواشنطن والكلمة التي ألقاها أمام الكونغرس الأمريكي على حملته، قال إنديك”يظهر أن خطابه كان سوء تقدير استراتيجي، لو أنه بقي في إسرائيل وتطرق إلى مشاكل اجتماعية مثل مسألة السكن التي استغلها آخرون بالحملة الانتخابية لكان أفضل له.”