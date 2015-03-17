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محلب يشارك رؤساء جامعات الصعيد في إطلاق مبادرة «مشروعك» لتوفير فرص عمل بالمنيا‎

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محلب يشارك رؤساء جامعات الصعيد في إطلاق مبادرة «مشروعك» لتوفير فرص عمل بالمنيا‎ محلب يشارك رؤساء جامعات الصعيد في إطلاق مبادرة «مشروعك» لتوفير فرص عمل بالمنيا‎

إبراهيم محلب رئيس الوزراء

يشارك الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا مع رؤساء جامعات الصعيد ومحافظي الصعيد وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء فى المؤتمر الخاص بإطلاق مبادرة مشروعك – المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية- ، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

وأكد الدكتور أبو المجد أن الجامعة توفر لطلابها العديد من الدورات والمشاركة فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمركز ريادة الأعمال بالجامعة.

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