محلب يشارك رؤساء جامعات الصعيد في إطلاق مبادرة «مشروعك» لتوفير فرص عمل بالمنيا‎

يشارك الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا مع رؤساء جامعات الصعيد ومحافظي الصعيد وبحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ، والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى وعدد من الوزراء فى المؤتمر الخاص بإطلاق مبادرة مشروعك – المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية- ، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة .