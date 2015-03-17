موجز أخبار مصر للساعة1..إحالة ضابط للجنايات فى اتهامه بمقتل شيماء الصباغ

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة ضابط بقوات الأمن المركزى لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، التى استشهدت بطل نارى، خلال مظاهرة سلمية بمحيط ميدان طلعت حرب، قبل يوم من ذكرى ثورة 25 يناير.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" إعلان النائب العام نتائج عدة تحقيقات أخرى، من بينها وفاة الناشط محمد الجندى، قبل ثورة 30 يونيو، والتى تبين بحسب التحقيقات أن سبب الوفاة حادث سيارة، فضلاً عن تأكيد النيابة العامة تورط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى أحداث استاد الدفاع الجوى، قبل وأثناء مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى العام لكرة القدم، وقرارها بإحالة 16 متهماً لمحكمة الجنايات.

وفى سيناء، تابع "اليوم السابع" تحركات القوات المسلحة لملاحقة العناصر الإرهابية والتى أسفرت على مدار الساعات الماضية، عن مقتل مسلحين فى قصف جوى شرق العريش، فضلاً عن إحباط 4 هجمات، ومصرع انتحارى قبل اقتحام مقر أمنى جنوب رفح، إضافة إلى القبض على 14 مشتبهاً بهم.. وفيما يلى موجز أنباء الواحدة:

النائب العام يحيل ضابطا إلى الجنايات بتهمة قتل شيماء الصباغ

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>النائب العام: جماعة الإخوان متورطة بأحداث استاد الدفاع الجوى

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النائب العام: "محمد الجندى" لقى مصرعه فى حادث سيارة

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>تواصل الحرب على الإرهاب فى سيناء.. مقتل مسلحين فى قصف جوى شرق العريش.. إحباط 4 هجمات ومصرع انتحارى فى انفجار سيارة قبل اقتحام مقر أمنى ‎جنوب رفح.. والقبض على 14 مشتبها بهم وتدمير 11 بؤرة اجرامية

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>"حرس الحدود" تضبط مركبا تحمل 2 طن مخدرات قرب سواحل دمياط

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بالفيديو..بعد إحالة ضابط للجنايات بتهمة قتلها..شاهد لحظة سقوط شيماء الصباغ

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