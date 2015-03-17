نقيب المحامين:إجراءات النيابة بقضية شيماء الصباغ مهنية وتؤكد استقلاليتها

قال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن الإجراءات والجُهْد الذى بذلته النيابة العامة فى قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ هو أداء مهنى محترم للنيابة، ويؤكد استقلاليتها والتزامها بالدستور والقانون.

وأضاف عاشور، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن القرار الذى أعلنته النيابة العامة اليوم، عما أسفرت عنه التحقيقات فى هذه القضية، والتى كشفت عن تورط ضابط شرطة فى مقتل شيماء الصباغ، يؤكد أن النيابة العامة، هى النائب والممثل الحقيقى عن الشعب، ويؤكد ملامح "مصر الجديدة".

وأشار نقيب المحامين إلى أن معاقبة المخطئ دعما للمؤسسة الوطنية، وتأكيدًا لمصداقية الدولة، ونزاهتها فى التعامل بين المواطنين، والسلطة العامة.

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