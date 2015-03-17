إخلاء سبيل سيدة اتهمت 5شباب بممارسة الجنس معها دون أجر بكفالة ألف جنيه

قررت نيابة مركز منية النصر بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى، المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، بإخلاء سبيل "شيماء. ع. ع" - 22 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز بكفالة ألف جنيه، كما قررت النيابة إخلاء سبيل أحد المتهمين بكفالة 2000 جنيه.

كانت المتهمة وتدعى "شيماء" اتهمت فى محضر 5 شباب بمعاشرتها جنسيا، ورفضهم دفع المبلغ المتفق عليه لها، وأخلت النيابة سبيلها والشباب الخمسة بعد تصالحهم، إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبطها وإحضارها وإعادة فتح التحقيق فى الواقعة.

كانت البداية بتلقى مركز شرطة منية النصر بلاغا من "شيماء"، اتهمت فيه كلا من "خالد.ى.ع.ع" - 17 سنة سائق توك توك - و"أحمد.م.ع" - 17 سنة مقيم كفر علام - و"إبراهيم.ف.م" و"على.أ" مقيمون عزبة الضهرى– و"عبده.أ.ص" بممارسة الرذيلة معها، وبعدما انتهوا من معاشرتها داخل شقة أحدهم بعزبة الضهرى دائرة المركز، فروا هاربين دون أن يدفعوا لها المبلغ المتفق عليه.

وتمكن الرائد محمد الشربينى، رئيس مباحث منية النصر، من ضبط المتهم الأول والثانى وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع باقى الشباب، فتحرر المحضر رقم 1434 إدارى منية النصر لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة، التى أخلت سبيل الساقطة والشباب عقب تصالحهم، إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبطها وإحضارها وإعادة فتح التحقيق.

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