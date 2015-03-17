المتحدث العسكرى: ضبط سفينة بالقرب من ميناء دمياط على متنها 2 طن مخدرات

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، أنه توافرت معلومات لدى الأجهزة الأمنية المختصة بالقوات المسلحة تفيد بتهريب إحدى السفن التجارية كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لتوزيعها داخل البلاد وفى إحدى دول الجوار.

وأوضح العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، فى بيانٍ له، أن ذلك يأتى فى إطار جهود القوات المسلحة فى دعم ومعاونة أجهزة وزارة الداخلية لحماية الوطن وشبابه من أخطار المواد المخدرة.

وأضاف المتحدث العسكرى أنه بعد عرض القضية على القيادة العامة للقوات المسلحة صدرت الأوامر باعتراض السفينة ومنع دخول المواد المخدرة للبلاد، وعلى الفور دفعت القوات البحرية إحدى وحداتها لاعتراض السفينة بالقرب من ميناء دمياط، حيث رفضت السفينة الامتثال للأوامر بالتوقف فأطلقت القوة البحرية النيران التحذيرية أمام وخلف السفينة، مما أجبرها على التوقف ومارست القوة البحرية حق الزيارة والتفتيش.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أنه تبين أن السفينة تحمل اسم "مارتا كوين" وترفع علم جزيرة "ساموا"، وعُثِرَ على متنها طاقم مكون من 8 أفراد سوريين الجنسية، و68 "بالتة" من مادة الحشيش المخدر، بإجمالى وزن حوالى طنين، وقد تم التحفظ على السفينة واقتيادها والطاقم لتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



>السفينة التى طاردتها القوات البحرية على بعد 50 ميلا من ميناء دمياط



>رجال القوات البحرية تمكنوا من محاصرة السفينة وتفتيشها



>المهتمون المقبوض عليهم على متن السفينة



>المتهمون سيتم إحالتهم للجهات المختصة تمهيدا لمحاكمتهم