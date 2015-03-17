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"صيصة" الأم المثالية بالأقصر.. تنكرت فى زى رجال 40عاما لتربى أبناءها

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"صيصة" الأم المثالية بالأقصر.. تنكرت فى زى رجال 40عاما لتربى أبناءها "صيصة" الأم المثالية بالأقصر.. تنكرت فى زى رجال 40عاما لتربى أبناءها
أعلنت غادة والى وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعى أسماء الأمهات الفائزات بجائزة الأم المثالية للعام الحالى والتى فازت بها 23 أمًا مثالية من مختلف المحافظات من إجمالى 74 أمًا تقدمن للمسابقة.

وفازت صيصة جابر أبو دوح النمر حسانين من محافظة الأقصر بجائزة الأم المعيلة، وهى السيدة التى تنكرت فى زى رجل لمدة 40 عاما لخدمة أسرتها ونشرت قصتها وسائل الإعلام، كما فازت فى نفس الفئة مساحة الأحذية بمحافظة الجيزة آمال جابر أبو الدهب.

وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال مؤتمر صفحى للإعلان عن الفائزات، إن المجتمع المدنى ساهم فى الجوائز المقدمة حيث يقدم لأول مرة جوائز مالية وأطقم ذهب مقدمة من لازوردى بالإضافة لجوائز عمرة أيضا للفائزات.

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الفائز بفرع الأب المثالى تم وضع شرط ألا يكون متعدد الزوجات.


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صيصة جابر أبو دوح النمر الأم المثالية بالأقصر

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