أبحاث أمريكية: حمض الفوليك يقى مرضى ضغط الدم المرتفع خطر السكتات الدماغية

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة أن "حمض الفوليك" - نفس المكمل الغذائى الذى تتناوله السيدات خلال فترة الحمل للمساعدة فى درء العيوب الخلقية فى أطفالهن - يساعد فى الوقاية من خطر السكتات الدماغية بين مرضى ضغط الدم المرتفع.

وقالت الدكتورة سوزان شتاينبوم أستاذ طب القلب الوقائى فى مستشفى لينوكس فى مدينة "نيويورك" إذا كان كل ما هو مطلوب لمنع أعظم تهديد على صحة الكثيرين حول العام هو "فيتامين"، فنحن بحاحة إلى إعادة النظر فى فحص مستويات الدم بين المرضى للتأكد من استقرار مستوى حمض الفوليك وإعطاء مكملات غذائية منه إذا لزم الأمر.

وأظهرت الدراسة الجديدة التى أجريت من قبل الدكتور "يونج هو" أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة "بكين" – على أكثر من 20.000 بالغ فى الصين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلا أنهم لم يصابوا بنوبات قلبية أو سكتات دماغية تم إعطاؤهم بشكل عشوائى جرعات من حمض الفوليك وعقار " فاسوتك" المخفض لضغط الدم المرتفع.

وأشارت المتابعة التى استمرت قرابة 4,5 عام، حدوث سكتات دماغية بنسبة 2,7% بين أفراد المجموعة الذين تناولوا جرعات تكميلية من حمض الفوليك، وذلك فى مقابل 3,4% بين أفراد المجموعة الذين انتظموا فى تناول العقار المخفض لضغط الدم، وهو ما يعنى أن السكتات الدماغية كانت أقل بنسبة 21% بين الذين مزجوا بين حمض الفوليك والعقار المخفض لضغط الدم "فاسوتك".

وأوضح الباحثون أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعتين فى خطر النزيف السكتة الدماغية أو الوفاة لأى سبب، مشددين على أن النتائج المتوصل إليها لها انعكاسات هامة فى الوقاية من السكتات الدماغية فى جميع أنحاء العالم.