حمض الفوليك يقى من الإصابة بالسكتة الدماغية فى مرضى ارتفاع ضغط الدم

حمض الفوليك مع عقار تخفيض ضغط الدم

حمض الفوليك خفض نسبة الإصابة بجلطة المخ

حمض الفوليك الذى يصفه الأطباء للنساء الحوامل لمساعدتهن على اكتمال جنينهن ومنع التشوهات الخلقية فيه، يمكن أن يساعد على خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية فى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم وفقًا لدراسة صينية جديدة.>يذكر موقع هيلث داى الطبى الأمريكى، أن الباحثون فى مستشفى جامعة بكين الصينية كشفوا أن حمض الفوليك يمكن أن يقى مرضى ارتفاع ضغط الدم من الإصابة بجلطة المخ، وخلال الدراسة تابع الباحثون 20 ألفًا من البالغين الصينيين الذين لم يصابوا من قبل بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية، وتم قسمهم إلى مجموعتين؛ الأولى تناولت حمض الفوليك مع دواء ارتفاع ضغط الدم، والثانية تناولت نفس عقار ارتفاع ضغط الدم مع حبوب وهمية.>أظهرت الدراسة خلال فترة متابعة وصلت إلى 4.5 سنة، أن هناك انخفاضًا فى نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية فى المجموعة الأولى التى تناولت حمض الفوليك، وكانت نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية 2.2% مقابل 3.4% فى المجموعة التى لم تتناول حمض الفوليك، والمثير أن هذا الانخفاض كان فى نسبة السكتة الدماغية التى يحدث فيها انسداد فى الأوعية الدموية للمخ، وهى أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا.

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