دراسة تركية: إصبع السبابة القصير له علاقة وثيقة بمرض الشيزوفرينيا

علاقة الشيزوفرينيا وطول الأصابع

مفاجأة علمية كبيرة ومثيرة للجدل، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من تركيا، حيث أشارت النتائج إلى أن طول أصابع اليد قد يحدد احتمالية إصابة الذكور ببعض الأمراض النفسية الشائعة.>وذكرت الدراسة التى شملت 203 أشخاص منهم 103 أشخاص مصابين بالشيزوفرينيا، أن الذكور الذين يقل طول إصبع السبابة لديهم عن إصبع البنصر قد يؤشر ذلك إلى إصابتهم بخلل فى نظام الهرمونات وأنهم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشيزوفيرينيا أو الفصام.

وأضافت الدراسة المثيرة للجدل، أن الأشخاص الذين يمتلكون إصبع سبابة أقصر من البنصر غالباً ما يكونون قد تعرضوا إلى مستويات عالية من هرمون التستوستيرون خلال مرحلة التكوين داخل رحم أمهاتهم.

وأكد الباحثون أن الاعتماد على مقارنة أطوال أصابع اليد قد يكون مؤشراً جيداً ويمكن تطويره ليصبح أداة اختبار تحدد إصابة الأشخاص بالشيزوفرينيا من عدمها.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Clinical Anatomy"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى السادس عشر من شهر مارس الجارى.

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