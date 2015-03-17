خدعوك فقالوا.. السبانخ والعسل الأسود والكبدة لعلاج الأنيميا وفقر الدم

أعراض الأنيميا أو فقر الدم:

>ينتشر مرض الأنيميا بنسبة كبيرة بين الصغار والكبار ولأسباب متعددة أهمها سوء التغذية.

وتشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن بعض أعراض الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم ومنها: الشعور بالكسل، وعدم القدرة على الحركة والدوخة والنهجان والإصابة بزغللة فى العين، وعدم القدرة على التركيز والنسيان والإصابة بالصداع.

وتتابع د. علا، أن الاعتقاد بأن علاج الأنيميا أو فقر الدم يعتمد على تناول الأطعمة الغنية بالحديد كالعسل الأسود والسبانخ والكبدة، أو تعاطى بعض الأدوية التى تحتوى على نسبة عالية للحديد، اعتقاد غير سليم.

تعرف على الأخطاء الشائعة فى علاج الأنيميا أو فقر الدم:

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الدلالات التى تؤكد الأخطاء الشائعة فى علاج الأنيميا أو فقر الدم:

1- تناولك للكبدة يعد خطأ كبيراً، لأنها تعتبر مصفاة لسموم جسم الحيوان، ولاحتواء المحاصيل الزراعية على المبيدات السامة، مما يجعل الحيوان عرضة للإصابة بالتليف أو فيروسات فى الكبد، وبعدها يتناوله الإنسان.

2- كثرة تناولك للأدوية و خاصة الحديد يعد خطرا كبيرا على جسمك، فهى تضر نخاع العظام المسئول عن إنتاج كرات الدم.

3- تناولك للسبانخ التى ترش بالمبيدات السامة ضار للغاية، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد التى يصعب هضمها.

4- العسل الأسود المصنع من قصب السكر والتى تحلل رواسبه وشوائبه لا يستفيد الجسم منه.

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