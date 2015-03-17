حبس مدرس بتهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة 4 أيام

قررت نيابة الغردقة، مساء أمس، حبس مدرس تربية رياضية، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك عرض تلميذ في الصف الأول الابتدائي.

وقررت النيابة إحالة الطفل المجني عليه للطب الشرعي للكشف عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة فيما قرر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر نقل مدير المدرسة إلي إدارة الغردقة التعليمية وتعيين مدير جديد للمدرسة وإيقاف المدرس المتهم عن العمل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة معه في الواقعة.

كان اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من الرائد هشام الأمير، معاون مباحث قسم ثانِ الغردقة، يفيد تلقيه بلاغًا من أسرة طفل بالصف الأول الابتدائي تتهم فيه مدرس ألعاب رياضية بالمدرسة بهتك عرض الطفل، وقالت في بلاغها إنها لاحظت مرور طفلها بحالة نفسية سيئة نتيجة ما تعرض له وأنه طوال الليل يحلم بأحد المدرسين أثناء نومه.

وبمناقشته، قال الطفل إن أحد المدرسين يقوم بممارسة أفعال غريبة معه في المدرسة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المدرس المتهم البالغ من العمر 45 عاما ، وبمواجهته، أنكر ارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.