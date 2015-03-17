أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حبس مدرس بتهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة 4 أيام

Google+ Print
حبس مدرس بتهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة 4 أيام حبس مدرس بتهمة هتك عرض تلميذ بالغردقة 4 أيام

وزير التربية والتعليم، الدكتور محب الرافعى

قررت نيابة الغردقة، مساء أمس، حبس مدرس تربية رياضية، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك عرض تلميذ في الصف الأول الابتدائي.

وقررت النيابة إحالة الطفل المجني عليه للطب الشرعي للكشف عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة فيما قرر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر نقل مدير المدرسة إلي إدارة الغردقة التعليمية وتعيين مدير جديد للمدرسة وإيقاف المدرس المتهم عن العمل لحين إنتهاء تحقيقات النيابة معه في الواقعة.

كان اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من الرائد هشام الأمير، معاون مباحث قسم ثانِ الغردقة، يفيد تلقيه بلاغًا من أسرة طفل بالصف الأول الابتدائي تتهم فيه مدرس ألعاب رياضية بالمدرسة بهتك عرض الطفل، وقالت في بلاغها إنها لاحظت مرور طفلها بحالة نفسية سيئة نتيجة ما تعرض له وأنه طوال الليل يحلم بأحد المدرسين أثناء نومه.

وبمناقشته، قال الطفل إن أحد المدرسين يقوم بممارسة أفعال غريبة معه في المدرسة، وبعد تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المدرس المتهم البالغ من العمر 45 عاما ، وبمواجهته، أنكر ارتكابه الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها المتقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا