أمن الجيزة يحبط محاولة مجهولين إشعال النار فى أحد البنوك بشارع الهرم

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على المتهمين بإلقاء مولوتوف على أحد البنوك، الكائنة بشارع الهرم لإشعال النار به، إلا أن فرد الأمن المكلف بتأمينه طاردهم وأطلق الرصاص عليهم ما دفعهم للهرب.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بإلقاء مجهولين عبوات المولوتوف على بنك بشارع الهرم .

وكشفت التحريات أنه أثناء متابعة فرد الأمن المكلف بتأمين البنك لعمله فوجئ بعدد من الأشخاص يلقون المولوتوف على البنك لإشعال النار به، إلا أنه أطلق الرصاص تجاههم وطاردهم مما دفعهم للهرب.

حرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.