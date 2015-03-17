تجديد حبس قاتلة أبناءها فى دمياط 15 يومًا

أمر قاضى المعارضات بمحكمة مركز فارسكور بتجديد حبس "سلوى.ا.ى" 29 سنة ربة منزل، قاتلة أبناءها فى قرية شرباص بفارسكور التابعة لمحافظة دمياط 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مركز شرطة فارسكور بلاغا من تامرمحمد ربيع صابر الطحان 36 سنة عامل ومقيم بناحية شرباص دائرة المركز بأنه أثناء قيامه بإيقاظ أنجاله من النوم اكتشف وفاتهم، وهم مهند 5سنوات و" نور ونادين" توأم 3 سنوات.

وأضاف بأنهم تناولوا وجبة العشاء عبارة عن "خضراوات وحلويات" طرف والدته "جدتهم" المقيمة بنفس العقار ورجح أن يكون وفاتهم نتيجة تسمم غذائى.. ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى وفاتهم.

وبسؤال والدتهم أكدت نفس المضمون وبسؤال فهمى محمد نبيه هويدى سن 71 عمدة القرية لم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتهم وطلب الأهالى منهم احتسابهم عند الله والإسراع بدفنهم ولا داعى لإخطار الشرطة، إلا أن عمدة القرية أصر على إبلاغ الشرطة لإخلاء مسئوليته.

تم إخطار اللواء حسن البرديسى مدير أمن دمياط الذى كلف العميد سيد العشماوى مدير إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتم تشكيل فريق بحث من العقيد ياسر غانم مفتش مباحث والرائد محمد المليجى رئيس مباحث فارسكور، وتم إخطار نيابة مركز فارسكور التى قررت ندب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبى على المتوفين تبين وجود زرقة ورغاوى حول الفم وأن سبب الوفاة ربما يرجع إلى تسمم غذائى.

وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثث المتوفيين لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.وبعد قيام الطب الشرعى بتشريح الجثث أقر بوجود شبهة جنائية فى الوفاة للأطفال الثلاث.

وبتكثيف البحث التحرى وإعادة مناقشة والدى المجنى عليهم توصل رجال المباحث إلى أن والدتهم "سلوى.ا.ى" 29 سنة ربة منزل هى مرتكبة الحادث، وباستجوابها اعترفت تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأكدت أنها قامت بخنق التوأم "نور ونادين" 3 سنوات ووضعت فوطة مبللة على أنفيهما، حيث أكد تقرير الطب الشرعى وجود آثار مياه على رئتيهما، ما أدى إلى موتهما.ثم كررت ذلك مع ابنها "مهند.ت.م" - 5 سنوات بغرض التخلص منهم وإجبار زوجها على الطلاق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1702 إدارى مركز شرطة فارسكور لسنة 2015م.