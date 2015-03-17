"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ2 قتلا 5 فى خصومة ثأرية

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتى ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بقتل 5 أفراد فى خصومة ثأرية بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى محمد مختار الأحمداوى بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين ومصاب، بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة.

وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال المجنى عليهم جرارا زراعيا بمقطورة بالطريق المؤدى لقرية الشيخ شبل قام المتهمون باعتراض طريق المجنى عليهم وإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم تجاههم، مما نتج عنه مصرعهم، تم ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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