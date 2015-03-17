أخبار عاجلة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " طريقي " -
كأس البرتغال: "صقر" بنفيكا .. أغرب طقوس الفريق -
كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ2 قتلا 5 فى خصومة ثأرية

Google+ Print
"جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ2 قتلا 5 فى خصومة ثأرية "جنايات سوهاج" تقضى بإعدام 6 متهمين والمؤبد لـ2 قتلا 5 فى خصومة ثأرية
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 6 متهمين إلى فضيلة المفتى ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المؤبد، بعد اتهامهما بقتل 5 أفراد فى خصومة ثأرية بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى محمد مختار الأحمداوى بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين ومصاب، بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة.

وكشفت التحريات أنه أثناء استقلال المجنى عليهم جرارا زراعيا بمقطورة بالطريق المؤدى لقرية الشيخ شبل قام المتهمون باعتراض طريق المجنى عليهم وإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم تجاههم، مما نتج عنه مصرعهم، تم ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365