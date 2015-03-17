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حبس مدرس 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل فى الغردقة

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حبس مدرس 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل فى الغردقة حبس مدرس 4 أيام لاتهامه بهتك عرض طفل فى الغردقة
قررت نيابة الغردقة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس مدرس تربية رياضية بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بهتك عرض طفل بالصف الأول الابتدائى.

ترجع أحداث تلك القضية بعد تقدم أسرة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ببلاغ لقسم شرطة ثان الغردقة، تتتهم فيه، مدرس تربية رياضية بإحدى مدارس الغردقة الابتدائية، بالتعدى جنسياً على نجلهم، وتم ضبط المدرس، وبمواجهته بالاتهامات أنكرها، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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