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ضبط صاحب مخبز يتلاعب فى ماكينات الصرف فى حملة تموينية بالإسكندرية

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ضبط صاحب مخبز يتلاعب فى ماكينات الصرف فى حملة تموينية بالإسكندرية ضبط صاحب مخبز يتلاعب فى ماكينات الصرف فى حملة تموينية بالإسكندرية
تمكنت مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسئول مخبز بلدى يقوم بالتلاعب بالسوفت وير الخاص بماكينة صرف الخبز، لصرف كميات كبيرة من الخبز والتحصل على مقابل فرق الدعم بدون وجه حق.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام كل من "سيد.ا.ح" 45 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم سيدى جابر بالتلاعب فى ماكينات صرف الخبز عن طريق التلاعب فى السوفت وير الخاص بالماكينة، مستخدما بطاقة صرف خبز مشفرة ومبرمجه وفقا لسستم الماكينة تتيح له صرف كميات كبيرة من الخبز ويقوم بتحصيل مقابل فرق الدعم لتلك الكميات من الخبز، التى تضاف على حسابه البنكى عند التسوية المالية بدون وجه حق.

تم استهداف المتهم وضبطه وبحوزته ماكينة صرف الخبز والكارت المشفر.

وبعرض المضبوطات على الموظف المختص بشركة تكنولوجيا المعلومات والطيران "إيفيت" والمكلفة من قبل وزارة التموين بتطبيق منظومة الخبز الجديدة، أفاد بتقرير فنى أن الماكينة محمل عليها سوفيت وير إصدار مخالف للإصدار، الذى تستخدمه الشركة، وأنه محمل بطريقة غير قانونية وليس بمعرفة الشركة، وأن الكارت المضبوط متوافق مع الإصدار المخالف المحمل على الماكينة بطريقه غير قانونية مما يتيح للمخبز صرف عدد هائل من الأرغفة ورفع نسبة مبيعات المخبز على خلاف الحقيقة بقصد التربح من صرف المقابل النقدى عند التسوية المالية البنكية.

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مصر 365

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