بالصور.. ضبط 2 طن حشيش على متن سفينة يقودها طاقم سوري بسواحل دمياط

قامت القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها لاعتراض سفينة على سواحل ميناء دمياط البحري، حيث رفضت السفينة الامتثال للأوامر بالتوقف فقامت القوة البحرية بإطلاق النيران التحذيرية أمام وخلف السفينة، مما أجبرها على التوقف وقيام القوة البحرية بممارسة حق الزيارة والتفتيش.

وجاء خلال بيان نُشر على صفحة المتحدث العسكري بموقع «فيسبوك»: تبين أن السفينة تحمل إسم (مارتا كوين) وترفع علم جزيرة (ساموا) وعثرعلى متنها طاقم مكون من 8 سوريين و68 بالتة من مادة الحشيش المخدر بإجمالى وزن حوالى 2 طن.

هذا وقد تم التحفظ على السفينة وإقتيادها والطاقم لتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بالعرض صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بإعتراض السفينة ومنع دخول المواد المخدرة للبلاد.