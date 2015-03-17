أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط 2 طن حشيش على متن سفينة يقودها طاقم سوري بسواحل دمياط

Google+ Print
بالصور.. ضبط 2 طن حشيش على متن سفينة يقودها طاقم سوري بسواحل دمياط بالصور.. ضبط 2 طن حشيش على متن سفينة يقودها طاقم سوري بسواحل دمياط

قامت القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها لاعتراض سفينة على سواحل ميناء دمياط البحري، حيث رفضت السفينة الامتثال للأوامر بالتوقف فقامت القوة البحرية بإطلاق النيران التحذيرية أمام وخلف السفينة، مما أجبرها على التوقف وقيام القوة البحرية بممارسة حق الزيارة والتفتيش.

وجاء خلال بيان نُشر على صفحة المتحدث العسكري بموقع «فيسبوك»:  تبين أن السفينة تحمل إسم (مارتا كوين) وترفع علم جزيرة (ساموا) وعثرعلى متنها طاقم مكون من 8  سوريين  و68 بالتة من مادة الحشيش المخدر بإجمالى وزن حوالى 2 طن.

هذا وقد تم التحفظ على السفينة وإقتيادها والطاقم لتسليمها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بالعرض صدرت أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بإعتراض السفينة ومنع دخول المواد المخدرة للبلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا