المرصد السوري: 6 قتلى في هجوم بغاز سام شنته القوات النظامية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم إن 6 أشخاص قتلوا في هجوم بغاز سام شنته قوات الحكومة السورية بشمال غرب البلاد ، وبث مسعفون تسجيلات مصورة لأطفال قالوا إنهم تعرضوا للاختناق ، حسب ما ذكرت رويترز.

ونفت الحكومة السورية من قبل اتهامات بأنها استخدمت أسلحة كيماوية في الصراع الممتد منذ أربع سنوات.

وقال مصدر عسكري سوري إنه ليست لديه أي معلومات عن الهجوم المزعوم بقرية سرمين في محافظة إدلب.

وذكر المرصد الذي يتابع الصراع أن القتلى الـ6 كان من بينهم رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة ، ونقل عن مصادر طبية قولها إن القتلى سقطوا نتيجة استنشاق غازات منبعثة من براميل متفجرة وإن المادة الكيماوية المستخدمة كانت الكلور على الأرجح.

وأضاف أن العشرات أصيبوا في الهجوم.