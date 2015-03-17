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باكستان تعدم 12 شخصا في يوم واحد

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باكستان تعدم 12 شخصا في يوم واحد باكستان تعدم 12 شخصا في يوم واحد

إعدام مواطن باكستاني

أعدمت السلطات الباكستانية 12 شخصا في يوم واحد ، وتعد هذه أكبر عملية إعدام جماعي تنفذها باكستان، منذ رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن “المحكوم عليهم “إرهابيون” وقتلة أو مدانون “بجرائم بشعة” ، حسب ما ذكر موقع “بي بي سي عربي”.

وجاء في وكالة رويترز للأنباء أن 27 شخصا أعدموا في باكستان منذ رفع التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام، أغلبهم متشددون.
> ويقدر عدد المحكوم عليهم بالإعدام في باكستان بنحو 8 آلاف شخص.

وتقول منظمات حقوقية إن العديد من الإدانات لا تستند إلى أدلة.

ورفعت السلطات التجميد عن تنفيذ أحكام الإعدام بشأن الجرائم المتعلقة “بالإرهاب” بعد هجوم طالبان في ديسمبر/ كانون الأول على مدرسة في بيشاور، خلف 150 قتيلا، أغلبهم أطفال.

ولكن أن يبدو أن السلطات وسعت تنفيذ الإعدام ليشمل جميع المحكوم عليهم، الذين رفض طعنهم بالاستئناف.
> وعادت السلطات الباكستانية إلى تنفيذ أحكام الإعدام رغم مطالبة الأمم المتحدة بعدم استئنافه.

وتقول المنظمات الحقوقية إن المحاكمات غالبا ما تكون غيرعادلة في باكستان، لأن النظام القضائي تجاوزه الزمن، كما أن الشرطة غير مؤهلة وكثيرا ما تلجأ إلى التعذيب لإكراه المتهمين على الاعتراف.

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