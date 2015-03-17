هاني رمزي: أنا أهلاوي ولكن تدريب الزمالك شرف لأي مدرب

أكد هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي أنه لا يمانع تدريب نادي الزمالك رغم أنه أحد أبناء القلعة الحمراء.

وقال رمزي في تصريحات إذاعية: "أنا أهلاوي منذ الصغر، ولكن تدريب الزمالك شرف لي ولأي مدرب".

وأضاف: "الزمالك لديه مقومات فنية وجماهيرية تساعد أي مدير فني على النجاح".

وعن عدم انضمامه للجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، أكد رمزي أن استعانة المدرب الأرجنتيني باثنين مساعدين أجانب قلل من فرصته.

وأكد هاني رمزي أنه راض عن مشواره التدريبي الذي بدأ منذ ثماني سنوات بعد اعتزاله كرة القدم.

وتضم السيرة الذاتية لرمزي 4 محطات مع إنبي ووادي دجلة والمنتخب الأوليمبي، وتجربة خارجية مع ليرس البلجيكي.