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الفيفا يفرج عن تبرعات ضحايا كارثة الدفاع الجوي &#1634;&#1632; مارس

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الفيفا يفرج عن تبرعات ضحايا كارثة الدفاع الجوي &#1634;&#1632; مارس الفيفا يفرج عن تبرعات ضحايا كارثة الدفاع الجوي &#1634;&#1632; مارس

يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم مصير التبرعات المالية لضحايا جماهير الزمالك في حادثة ملعب الدفاع الجوي خلال أيام.

وأوضح هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والأفريقي أنه سيعرض هذا الملف خلال اجتماعات الفيفا علي مدار يومي ١٨ و١٩ مارس.

وأضاف في تصريحات إذاعية أنه سيجتمع مع سكرتارية الاتحاد الدولي يوم الخميس، وسيتم حسم أمر التبرعات بعدها ب٢٤ ساعة.

وأشار أبوريدة إلي نجاحه في جمع تبرعات لضحايا جماهير الأهلي في حادثة إستاد بورسعيد قيمتها ٢٥٠ ألف دولار من الاتحاد الدولي، و١٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي.

وكان ٢٢ مشجعا من جماهير الزمالك فقدوا حياتهم خارج أسوار ملعب الدفاع الجوي، بينما شهدت مذبحة بورسعيد مقتل ٧٢ مشجعا من الجماهير الحمراء.

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