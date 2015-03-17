النائب العام: التحقيقات أثبتت تورط جماعة الإخوان في كارثة الدفاع الجوي

أصدر النائب العام هشام بركات بيانا يوم الثلاثاء يفند فيه نتائج التحقيقات الخاصة بكارثة الدفاع الجوي التي سقط فيها 20 مشجعا من الزمالك قبل مواجهة إنبي فبراير الماضي.

وكان 20 شخصا قد لقوا مصرعهم على مداخل استاد الدفاع الجوي قبيل مواجهة إنبي في الثامن من فبراير.

وبث التليفزيون المصري بيانا رسميا من مكتب النائب العام جاء مفاده أن جماعة الإخوان المسلمين متورطون بعد إنهاء النيابة تحقيقاتها في عدة قضايا شغلت الرأي العام الأونة الأخيرة.

والتالي نص البيان فيما يخص كارثة الدفاع الجوي:

(قضية أحداث استاد الدفاع الجوي التي أسفرت عن وفاة 22 مواطنا من مشجعي نادي الزمالك، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن جماعة الإخوان الإرهابية في سبيل سعيها إلى هدم دعائم الاستقرار في البلاد.

استغلت علاقتها بقيادات رابطة مشجعي نادي الزمالك المسماة وايت نايتس قد أمدتهم بالأموال والمواد المفرقعة بالقيام بأحداث شغب وعنف أثناء النشاط الرياضي لكرة القدم بهدف نشر الرعب وإلغاء هذا النشاط والعمل على إفشال المؤتمر الاقتصادي الجاري انعقاده.

وقد اعترف بعض المتهمون المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية بالتدبير والتمويل والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بقصد خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد لإفشال المؤتمر الاقتصادي.

وأقر بعض أعضاء رابطة نادي الزمالك بتلقيهم أموالا من كوادر الإخوان الإرهابية بالقيام بأحداث شغب وعنف في مباراة الزمالك وإنبي في الدوري العام المصري.

وتنفيذا لهذا المخطط فقد تجمع المتهمون والمنتمون وأخرون مجهولون عند بوابات استاد الدفاع الجوي وقد استعملوا القوة والعنف في هذا المكان، وألقوا صوبهم الألعاب النارية والشماريخ ورددوا عبارات مسيئة لسلطات الدولة.

وأسفر نشاطهم عن إصابة بعض ضباط وأفراد الشرطة وحرق سيارة شرطة واتلاف بعض ممتلكات العامة والخاصة.

ما حدا لقوات الشرطة لإطلاق الغاز المُسيل للدموع لتفريقهم وإثر ذلك شالة حالة من الفوضى وتكدس أعداد من المشجعين في محاولة دخول الاستاد وتدافعوا بقوة ونتج عن ذلك وفاة البعض وإصابة آخرين.

وقد أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد بتخريب المباني والمنشآت ومقاومة السلطات وإحراز المواد المفرقعة، وأمر النائب العام 16 متهما منهم 12 متهما من جماعة الإخوان ورابطة مشجعي نادي الزمالك محبوسين إلى محكمة الجنايات مع سرعة ضبط وإحضار الهاربين منهم).

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