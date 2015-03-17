أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رمزي: مسيرتي بالأهلي كادت تنتهي لأنني مسيحي

Google+ Print
رمزي: مسيرتي بالأهلي كادت تنتهي لأنني مسيحي رمزي: مسيرتي بالأهلي كادت تنتهي لأنني مسيحي

كشف هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي أن مشواره مع الأهلي كاد ينتهي في بدايته لسبب غير رياضي.

وسرد رمزي مشواره مع الأهلي، قائلاً إنه انضم لصفوف قطاع الناشئين ببلوغه 10 أعوام، بشراء استمارة الاختبارات.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "تألقت بجميع صفوف فرق الشباب بالنادي، وكنت قائدًا لمنتخب تحت 15 سنة".

واستدرك مدافع مصر في مونديال 1990: "ولكن ببلوغي 17 عامًا، أبلغني أحد مدربي الأهلي أن النادي لن يقوم بتصعيدي للفريق الأول لأنني مسيحي".

وأتم: "تركت النادي لفترة، واستجبت لرغبة والدتي بالتركيز في مشواري الدراسي، إلا أن كابتن أنور سلامة عالج المشكلة سريعًا، وأكد أنني لي مستقبل مع الفريق الأول".

ولم يلعب هاني رمزي كثيرًا مع الفريق الأول، حيث بدأ مشواره الاحترافي في سن مبكرة بالانتقال إلى نيوشاتل السويسري، ومنه إلى كايزر سلاوترن وفيردر بريمن في ألمانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة