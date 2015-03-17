رمزي: مسيرتي بالأهلي كادت تنتهي لأنني مسيحي

كشف هاني رمزي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي أن مشواره مع الأهلي كاد ينتهي في بدايته لسبب غير رياضي.

وسرد رمزي مشواره مع الأهلي، قائلاً إنه انضم لصفوف قطاع الناشئين ببلوغه 10 أعوام، بشراء استمارة الاختبارات.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "تألقت بجميع صفوف فرق الشباب بالنادي، وكنت قائدًا لمنتخب مصر تحت 15 سنة".

واستدرك مدافع مصر في مونديال 1990: "ولكن ببلوغي 17 عامًا، أبلغني أحد مدربي الأهلي أن النادي لن يقوم بتصعيدي للفريق الأول لأنني مسيحي".

وأتم: "تركت النادي لفترة، واستجبت لرغبة والدتي بالتركيز في مشواري الدراسي، إلا أن كابتن أنور سلامة عالج المشكلة سريعًا، وأكد أنني لي مستقبل مع الفريق الأول".

ولم يلعب هاني رمزي كثيرًا مع الفريق الأول، حيث بدأ مشواره الاحترافي في سن مبكرة بالانتقال إلى نيوشاتل السويسري، ومنه إلى كايزر سلاوترن وفيردر بريمن في ألمانيا.