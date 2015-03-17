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' نقل مباريات الأهلي والزمالك يحرج مصر أمام الفيفا '

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' نقل مباريات الأهلي والزمالك يحرج مصر أمام الفيفا ' ' نقل مباريات الأهلي والزمالك يحرج مصر أمام الفيفا '

أكد هاني أبو ريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم أن ناديي الأهلي والزمالك أثارا أزمة كبيرة داخل أروقة الفيفا.

وأوضح أبو ريدة: "مسؤولو الاتحاد الدولي أكدوا على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية أن أثارت مشكلة كبيرة في موضوع نقل مباريات أنديتها في البطولات القارية".

وأضاف في تصريحات إذاعية: "رئيس الاتحاد الرواندي تقدم بشكوى بسبب نقل مباراة الزمالك ورايون سبورت في كأس الكونفدرالية إلى الجونة".

وتابع: "هذه الشكوى جعلتي في موقف حرج أمام الفيفا، لأنني تحركت كثيرًا لنقل 29 مباراة في السنوات الأربعة الأخيرة قبل 48 ساعة من موعدها".

وأتم أبوريدة: "أقول لزملائي في إدارتي الأهلي والزمالك إن نقل المباريات مجددًا سيكون أمر بالغ الصعوبة، وعليهم حل هذه المشكلة".

يُذكر أن لوائح المسابقات الدولية والقارية تنص على ضرورة تحديد مكان وموعد المباريات قبلها بعشرة أيام.

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