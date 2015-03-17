انعقاد مؤتمر ممارسة أنشطة الاعمال مع أمريكا اللاتينية الثلاثاء القادم

كتب-أحمد محمود:

يعقد الثلاثاء القادم بالقرية الذكية مؤتمر “ممارسة أنشطة الأعمال مع أمريكا اللاتينية” بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين ،وكبار الدبلوماسيين ، وأعضاء من القطاع الخاص القائمين على تنمية العلاقات التجارية بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

و قال أشرف نجيب الرئيس التنفيذي للشركة “جلوبال تريد ماترز” المنظمة للمؤتمر إن المؤتمر سيناقش الفرص ومواجهة التحديات التي تعوق ممارسة الأعمال بين مصر ودول أمريكا اللاتينية وفرص تعزيز العلاقات التجارية ، والاستثمارية وطرح الآراء ، والأفكار ، والتوصيات لدفع العلاقات إلى الأمام.

وأوضح نجيب أن المؤتمر سوف يعقد على ثلاث جلسات تتناول الجلسة الأولى العلاقات الاقتصادية بين مصرو دول أمريكا اللاتينية ، وتناقش الجلسة الثانية كيفية خلق التآزر بين إقتصادات الدول الناشئة ، وتتناول الجلسة الثالثة دور الوساطة الذي يلعبه القطاع الخاص بين مصر وأمريكا اللاتينية.