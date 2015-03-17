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ضبط 6 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم بالمنيا

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ضبط 6 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم بالمنيا ضبط 6 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم بالمنيا

اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا

تمكنت مباحث شرطة ، بمشاركة مفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط 6 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم ، بحوزة أصحاب محطات وقود غير مرخصة ، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء بالمنيا.

وتلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا ، إخطار من رئيس مباحث التموين ، يفيد بضبط كل من ، محمد . أ . ص 48 سنة ، صاحب محطة وقود ، غير مرخصة ، وذلك لحيازته 4000 لتر سولار بنزين وسولار مدعم ، خالد . ع . ق 52 سنة ، صاحب محطة وقود ، غير مرخصة ، والمقيمين بمركز سمالوط ، وذلك لحيازته 2000 لتر سولار ، تميهدا لبيعها بالسوق السوداء ، وبأزيد من السعر المقرر .

وتم التحفظ على المتهمين والمواد البترولية المضبوطة ، وحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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