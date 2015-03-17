حفل نانسي في مازاغان تحول إلى سهرة مغربية بامتياز

الجديدة - سلمى درداف تصوير- بلميلود و مازاغان

بعدما أن كان مقرراً أن تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الدورة العشرين من احتفاليات "ليالي مازاغان"، وبعد أن لاحقت الشائعات الحفل منذ الإعلان عنه و كثرت الأقاويل عن إلغاءه، صدقت الشائعات وألغي الحفل، وتم الإتفاق مع الفنانة المغربية هدى سعد لتحيي الحفل بدل من نانسي، و"سيدتي نت" كانت حاضرة في الحفل.

ما قبل الحفل

بعد أن تداول العديد من المواقع الإخبارية المغربية، خبر إلغاء حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عقب الأزمة بين الفنانة وشركة اتصالات مغربية بعد أن تم استغلال صورة نانسي دون إذن قانوني منها، نفت المسؤولة عن التواصل والعلاقات العامة في أكبر منتجع سياحي في المغرب "مازاغان"، شادية منعم، كل الأخبار المتداولة في اتصال هاتفي مع "سيدتي نت" قبل أيام من الحفل وكذلك فعلت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، ووعدت معجبيها المغاربة بلقاء قريب بعد أيام في المنتجع.

وقبل يوم واحد من الحفل، فاجأت نانسي معجبيها عبر "تويتر" معلنةً أنها لن تحيي حفل "مازاغان"، بسبب مشاكل مع المتعهد، ووعدتهم بلقاء قريب، وهو بالفعل ما أكدته إدارة "مازاغان"، كما أشارت إلى أن إلغاء الحفل لا علاقة له بشركة الإتصالات.

ومن جهة أخرى، رحب العديد من ضيوف مازاغان بفكرة إحياء هدى سعد للحفلة عوض نانسي عجرم.

الإفتتاح مع "مهدئ" الأعصاب

أوكلت لمذيع التلفزيون المغربي عماد النتيفي مهمة تقديم الحفل، برفقة أشهر مذيع راديو وهو محمد بوصفيحة المعروف بمومو، حيث صعدا معاً على خشبة المسرح، وحاولا زرع البسمة على وجوه الضيوف، وإبعاد أي توتر قد يسببه إلغاء حفل نانسي.

وقال عماد النتيفي إن هذا الحفل مميز لأنه يجمع بين فنانتين، الأولى بصوت روحاني، والثانية بإيقاع ونكهة معاصرة، والختام بالأغنية الشعبية المغربية .

ثم أضاف مومو بحسه الفكاهي كعادته: "ضيفتنا الليلة فنانة مغربية بدأت الفن منذ صغرها ومازالت مستمرة فيه"، وطلب من الحضور الترحيب بنبيلة معان وضيف آخر، ولم يكن الضيف سوى الجنين الذي تحمله الفنانة الشابة، حيث صعدت المسرح وهي حامل في الشهر الثامن، برفقة زوجها الذي يعزف الجيتار في فرقتها، طارق هلال.

بعدها بدأت نبيلة الحفل بعدة أغاني مغربية قديمة ومحبوبة، كأغنية "الله يا مولانا"، التي تفاعل معها الجمهور بشكل خاص، وأغاني آخرى من ألبومات نببلة كأغنية "المغرور" وأغنية "شاغل بالي" التي قالت عنها نبيلة إنها من كلماتها وألحانها وهي مهداة بشكل خاص لزوجها وأغنية "لالة منانة" بعد أن طلبها الجمهور، حيث أضفت نعومة صوت نبيلة هدوءاً خاصاً على القاعة، بعدما كان التوثر بادياً قبل أن يبدأ الحفل.

ولم تفوّت نبيلة الفرصة لتشكر فرقتها الموسيقية فرداً فرداً.

جمهور هدى سعد

مرة أخرى، صعد عماد ومومو الخشبة لتقديم الفنانة الثانية، التي لقّبها عماد بسفيرة اللهجة المغربية في المشرق، أما مومو فقال عنها إنها المرأة الوحيدة التي تهدد الشخص بطريقة جميلة، واستشهد بأغنيتها المغربية "لا هادي ولا هاديك، ولا وحدة مني تديك، غير انسى انا ماشي لعبة فايديك.."، لتصعد هدى سعد الخشبة بقفطان ذهبي مرصّع من تصميم المصممة سارة الهيلالي، برفقة فرقتها، معربةً عن سعادتها بإحياء الحفل ولقاء ضيوف "مازاغان".

وبدأت الحفل بأغنييتها الإيقاعية "ليلي نهاري" و "طير الحب"، بعدما طلبها منها الجمهور، ثم أغنية الفنانة الجزائرية وردة "بتونس بيك"، وحاولت هدى إرضاء جميع الأذواق الحاضرة في القاعة، وأدت أغنية "يا منيتي" واحدة من أغاني الثراث اليمني .

وكانت هدى سعد متناغمة بشكل كبير مع أفراد فرقتها الموسيقية وكانت تتشاور مع عازف البيانو بعد كل أغنية، كما لبت برحابة صدر، طلبات الحاضرين و أدت أغنية "اسمعوني" رغم أنها لم تتدرب عليها مع فرقتها قبل الحفل كما قالت.

ورحبت النساء بشكل خاص بهدى سعد بالزغاريد ورددن معها أغانيها كاملة، فيما أنهت هدى الحفل بأغنية "ليلي نهاري" وودعت الضيوف ليصعد بعدها الفنان الشعبي المغربي عمر الشريف، الذي بدوره ألهب جمهور "مازاغان" بايقاع الطرب الشعبي المغربي.

وقالت سميرة رزقي إحدى الحاضرين في الحفل إن استبدال نانسي بهدى بمثابة تشجيع من "مازاغان" للفن المغربي، وهذا لا يمنع أننا كنا نريد حضور حفل نانسي، ونتمنى أن نحضره في وقت قريب هنا في "مازاغان"".

وفي السياق نفسه، أكد طارق الرماني أن "الحفل ألغي بسبب مشاكل مع المتعهد كما أعلنت نانسي عبر "تويتر"، ولا دخل لإدارة "مازاغان" في ذلك حسب ما علمت، ونحن نشجع هدى سعد بالتأكيد، وأغانيها مميزة خصوصاً المغربية منها".

لقاء خاص مع هدى سعد

"سيدتي نت" إلتقت بهدى سعد بعد الحفل وقالت في جواب عن استبدالها بنانسي عجرم: "إن حصول مثل هذه المشاكل أمر وارد بين الفنانين والمتعهدين، ولي جمهوري أيضاً كما لنانسي جمهورها، ويسعدني أن ألتقي بضيوف "مازاغان" والتجاوب الذي كان في القاعة خير دليل على ذلك ".

وعن جديدها قالت هدى: "أحضر "ميني ألبوم" يتضمن 4 أغاني باللون الخليجي، كما إنني سأحضّر أغاني مغربية لأن الجمهور دائماً يطالبني بأغاني مغربية جديدة ".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي