ضبط مدرس لاتهامه بالتعدى جنسياً على طفلة أثناء "درس منزلى" بالمنوفية

حرر عامل بلاغا اتهم فيه مدرس ابتدائى بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بالمنوفية، بمحاولة التعدى على ابنته جنسيا داخل منزله حال تواجدها لإعطائها درسا فى مادة الرياضيات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد نبيل مسلم رئيس مباحث مركز منوف يفيد تحرير "سعيد.م.ا" 39 عامل بلاغا اتهم فيه "خالد.ح.أ" 41 عاما مدرس بمدرسة بقرية منشأة سلطان بمحاولة التعدى على ابنته "سلمى م" 10 سنوات تلميذة بالصف الرابع الابتدائى عقب انصراف التلاميذ من درس الرياضيات داخل منزله.

وقالت المجنى عليها إن المتهم حاول تجريدها من ملابسها ووضع يده على فخذيها ففرت هاربة على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة النقباء خالد مكاوى ومحمد التحيوى ومحمد كشاف وعمر الحداد معاونى المباحث، وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.