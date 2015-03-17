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ضبط 6 مسجلين خطر اعتدوا على آخر بالضرب لسابقة تعديه على أحدهم بالإسكندرية

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ضبط 6 مسجلين خطر اعتدوا على آخر بالضرب لسابقة تعديه على أحدهم بالإسكندرية ضبط 6 مسجلين خطر اعتدوا على آخر بالضرب لسابقة تعديه على أحدهم بالإسكندرية
تمكنت مباحث الإسكندرية، برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط مسجلين خطر تجمعوا على آخر واعتدوا عليه بالضرب محدثين إصابته لقيام بإصابة أحدهم فى مشاجرة سابقة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من "أحمد. ع.ع" شهرته "أحمد برشام" 19 سنة عاطل مقيم عزبة سلام، السابق اتهامه فى 13 قضية "أقراص مخدرة – سلاح أبيض- ضرب وبلطجة- إحداث عاهة مستديمة" آخرها جنايات القسم "أقراص مخدرة" ضد كل من "عبد الرحمن. ع. ك" 20 سنة عاطل شهرته "فارس" السابق اتهامه فى جنح القسم "سلاح أبيض"، و"كامل. ع. ك" 24 سنة عاطل وشهرته "صدام"، السابق اتهامه فى "7" قضايا "مقاومة سلطات- ضرب- أقراص" آخرها إدارى القسم "ضرب"، وأمين إبراهيم قطب 41 سنة عاطل "شهرته قطب" مقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى "2" قضية "ضرب- بلطجة" آخرهما القضية جنح القسم "بلطجة"، وعمرو كامل على 21 سنة عاطل "شهرته رمضان"، و"حمزة. ر. ك" 21 سنة عاطل، و"بشرى. ع. ب" 25 سنة عاطل "شهرته ظلط"، لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته بجرحين قطعيين بالرأس وجرح قطعى باليد والساعد الأيسر وخدوش وسحجات باليدين والقدمين لسابقة قيام المبلغ بالتعدى على المتهم الأول بالضرب الذى استعان بباقى المتهمين وقاموا بالتعدى على المٌبلغ.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل من ضبط المتهمين بحوزة كل منهم سلاح أبيض "سيف" والسيارة "ميكروباص صغير الحجم" قيادة المتهم الأول وضبط بداخلها 4 أسلحة بيضاء.

وتحرر عن الواقعة المحضر جنح القسم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

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مصر 365

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