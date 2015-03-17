حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية من المنازل بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة، بحبس كل من "خالد.ع" 38 سنة عاطل، و"أشرف.ب" 49 سنة منجد، و"إكرامى.أ" 35 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بأكتوبر وزايد.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية، من المنازل بعد قيامهم بمراقبة تلك الشقق السكنية والتأكد من غياب سكانها، وأنهم ارتكبوا ما يقرب من 20 واقعة سرقة، استولوا خلالها على العديد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية بلغت قيمتها ما يزيد عن 300 ألف جنيه.