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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و385 طلقة بالعمرانية

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سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و385 طلقة بالعمرانية سقوط 3 عاطلين بحوزتهم 4 أسلحة نارية و385 طلقة بالعمرانية
نجحت مباحث الجيزة فى توجيه ضربة أمنية لتجار الأسلحة النارية بالعمرانية خلال ٤٨ ساعة، حيث ألقت القبض على ٣ عاطلين بحوزتهم ٤ أسلحة نارية و٣٨٥ طلقة، وذلك بعد القبض على اثنين من تجار الأسلحة من عائلة الغجر بحوزتهم أسلحة وذخيرة وضبط ٨ من أقاربهما بتهمة مقاومة السلطات.

كانت وردت معلومات من مصدر سرى للرائد محمد طارق معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، تفيد اتجار كل من "حسام.م" و"إسلام.ع" و"مصعب.ق" بالأسلحة النارية والذخيرة.

وعلى الفور تم إخطار اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فكلف رجال المباحث بضبط المتهمين فى حالة تلبس.

وتمكن الرائد محمد طارق من رصد تحركات المتهمين والقبض عليهم وبحوزتهم ٤ أسلحة نارية و٣٨٥ طلقة، واعترفوا بحيازتها بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365