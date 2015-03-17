القبض على شخصين لبيعهما سيارتين مسروقتين فى مدينة نصر

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى القبض على شخصين لبيعهما سيارتين مسروقتين بمدينة نصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة مفادها قيام شخصين بعرض سيارتين ماركة كيا سيراتو للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتهما الحقيقة، على الفور انتقلت قوة من القسم وتمكنت من ضبط "طارق.ص.ر" 27 سنة لدى استقلاله السيارة رقم "ط ع ف 148" ماركة كيا سيراتو موديل 2012م فضى اللون، والمقيدة بوحدة مرور السلام باسم "على.ز.م"، وبحوزته رخصة تسيير السيارة "مزورة" ووجود تعديل برقمى الشاسيه والموتور.

وبالكشف عنها برقمى الشاسيه والموتور تبين أن أصل لوحاتها "م ى 9734" ماركة كيا سيراتو موديل 2013م فضى اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 40147 لسنة 2013م جنح قسم شرطة الهرم، ملك "سالم.ع.س" 35 سنة موظف.

كما تم ضبط "إبراهيم.أ.إ" 24 سنة عامل بمعرض سيارات، لدى استقلاله السيارة رقم "ب م م 146" ماركة كيا سيراتو موديل 2011م فيرانى اللون، والمقيدة بوحدة مرور السلام باسم "غادة.م.ع"، وبفحص السيارة تبين وجود تعديل برقمى الشاسيه والموتور، وبفحص السيارة بالمعمل الجنائى لم يكن استظهار الأرقام الأصلية للشاسيه والموتور.

وبمناقشتهما قررا بأنهما يعملان بأحد بمعرض سيارات كائن بالشارع الجديد بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ملك "رأفت.م.ل"، وباستدعاء مالك السيارة الأولى تعرف على السيارة واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.