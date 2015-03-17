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نيابة الصف تحقق مع طالب ووالده لاتهامهما بطعن مدرس بـ"مطواة" فى أطفيح

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نيابة الصف تحقق مع طالب ووالده لاتهامهما بطعن مدرس بـ"مطواة" فى أطفيح نيابة الصف تحقق مع طالب ووالده لاتهامهما بطعن مدرس بـ"مطواة" فى أطفيح
تستمع نيابة الصف برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة إلى أقوال طالب وولى أمره، متهمين بالتعدى بالضرب على مدرس وطعنه أربع طعنات بـ"مطواه" فى الظهر بمدرسة بمدينة أطفيح بمركز الصف جنوب الجيزة.

فيما كشف مصدر قضائى بنيابة الصف، أن حالة المدرس الصحية استقرت بعد تلقيه العلاج داخل المستشفى، وأن النيابة العامة أرسلت له أمر استداعاء لسماع أقواله فى الواقعة.

كان تلقى المقدم محمد سعد رئيس مباحث أطفيح بلاغا من مدرس اتهم فيه تلميذا وولى أمره بتعديهما عليه بآلة حادة، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المدرس عنّف التلميذ، الذى أحضر والده واقتحما المدرسة وتعديا بـ"مطواة" على المدرس.

ألقت قوة بقيادة اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع جنوب الجيزة والعميد عاطف الإسلامبولى مفتش المباحث القبض على المتهمين، وحررت لهما المحضر اللازم وأحالهما اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

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