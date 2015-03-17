«منى عبدالقادر» تفوز بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية بالأقصر لعام 2015

فازت السيدة منى عبد القادر بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالي علي مستوي محافظة الأقصر لعام 2015 بعد قصة كفاح طويلة من أجل تربية أبنائها .

وفازت السيدة نجاة الدندراوى عثمان والمقيمة بمنطقة الفرشوطى بالضبعية غرب الأقصر بالمركز الثانى، بينما جاءت سيدة عبد السلام السيد المقيمة بنجع العبدية بقرية النمسا بمركز إسنا فى المركز الثالث ، وسماح انور حفيظ مقيمة بمدينة الأقصر بالمركز الرابع ، وزينب عبد الرحيم الضوى بمدينة ارمنت الحيط فى المركز الخامس وأمينة احمد ابو الفضل بمدينة الأقصر فى المركز السادس ، وأميرة محى مصطفى بمدينة الاقصر في المركز السابع ، وجوزيفنى بولس ابراهيم بمدينة الأقصر في المركز الثامن ، وليلى ثابت محارب بمدينة الأقصر في المركز التاسع .

فيما فازت السيدة ” صيصة أبو دوح ” بجائزة المرأة المعيلة عن قصتها فى العمل بالمهن الشاقة وإرتدائها ملابس الرجال لتوفير نفقات أبنتها وأحفادها.

بينما حصل صادق محمد عبد الغفار مقيم بقرية الضبعية علي جائزة الأب المثالي لهذا العام بعد أن أفنى حياته فى تربية أبنائه الستة.

من جانبه قال الدسوقي عباس وكيل وزارة التضامن بالأقصر إنه سيتم تكريم الأمهات المثاليات يوم الخميس المقبل في احتفالية خاصة علي هامش مهرجان السينما الأفريقية المقام حاليا بالأقصر .