أخبار عاجلة

كأس البرتغال: شتوريل فى اختبار صعب أمام بنفيكا فى نصف كأس البرتغال -
"التعليم": مقترح بصمة طلاب الثانوية على ورقة الإجابة مازال قيد الدراسة -
بث مباشر.. «ريال مدريد ►◄ ليجانيس» في «الليجا» -
موراتا يقود هجوم الريال أمام ليجانيس -
بث مباشر.. «يوفنتوس Vs نابولي» في كأس إيطاليا -
بث مباشر.. «تشيلسي►◄مانشستر سيتي» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. مباراة «أرسنال►◄وست هام يونايتد» في البريميرليج -
تشكيلة توتنهام لمواجهة سوانزي في «البريمير ليج» -
التشكيلة الرسمية لقمة تشيلسي ومانشستر سيتي في «البريمير ليج» -
تشكيل قمة يوفنتوس ونابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اليوم.. ذكري رحيل البابا شنودة الثالث «بطريرك العرب »

Google+ Print
اليوم.. ذكري رحيل البابا شنودة الثالث «بطريرك العرب » اليوم.. ذكري رحيل البابا شنودة الثالث «بطريرك العرب »

يحتفل الأقباط اليوم بإحياء الذكرى الثالثة لرحيل البابا شنودة الثال،ث بطريرك الكنيسة السابق الـ 117 ، وترأس البابا تواضروس الثانى قداس الذكرى الثالثة لنياحته “وفاته”  صباح اليوم ، بدير الأنبا بيشوي بصحراء وادي النطرون، شاركه الصلاة عدد من أساقفة المجمع المقدس ورهبان أديرة وادي النطرون.

وقال البابا تواضروس فى عظته بالقداس اليوم إنه مرت ثلاثة أعوام علي رحيل البابا شنودة الثالث بعد أن خدم الكنيسة قرابة نصف قرن منذ أن رسمه البابا كيرلس السادس أسقفا للتعليم ،وأن البابا شنودة صار علامة واضحة في تاريخ كنيستنا، وأنه صاحب أقوال خالدة مثل “ربنا موجود” فهو تعبير وان كان معروفا في حياتنا لكن استخدمه بطريقة روحية في الضيقات والأزمات.

وأضاف : انا شخصيا أسعد عندما اسمع مقولة شهيرة له من المسئولين في المجالات الرسمية في الداخل والخارج وهي ” ليست وطن نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا” فهو يحوي مشاعر وطنية خالصة مضيفاً انه يسعد بسماع التعبير في الخارج حتي الأجانب يتاثرون به ويترجمونه.

وأضاف، هناك أقوال خالدة كثيرة لا تحصى ولكن أصبحت في أفواه الكثيرين و كل من يشتاق للحياة الروحية والإنسانية.

وتابع: البابا شنودة له أعمال خالدة فهو ظل حتي نهاية حياته يخدم ويقوم بأعمال خالدة منها أن الكنيسة انتشرت وامتدت حيث بدأت الخدمة.

وكان البابا تواضروس قد ترأس “صلاة عشية” مساء أمس ،وقام بتطييب جسد البابا شنودة”.

جدير بالذكر أن البابا شنودة وُلِد باسم نظير جيد روفائيل فى3 أغسطس 1923 وتوفى فى عام 2012 وكان يلقب بعدة ألقاب منها “معلم الأجيال”،و”ذهبى الفم والقلم”، وهو البابا رقم 117،فى تعداد بطاركة الكنيسة و كان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا الكنيسة الأرثوذكسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمى مع ك/ أحمد الشناوى لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

ستاد مصر: أبرز أسباب هزيمة الزمالك امام الشرقية .. وتحليل الأداء الفنى والتكتيكى للفريقين

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة