ضبط تشكيل عصابي من 14 شخصا تخصص في خطف الأطفال بأسيوط

نجح ضباط مباحث مديرية أمن اسيوط من ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف الأطفال باسيوط مكون من 14 شخصا بعد قيامهم بخطف طفل والحصول علي فدية 116 الف جنيه مقابل اطلاق سراحه.

> كان تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من أشرف فرج الله محمد ياسين 45 سنة تاجر سجاد وخردوات مقيم خلف المدرسة الخيرية دائرة القسم بغياب نجله ‘أسلام’ 10 سنة طالب بالصف الرابع الابتدائي مقيم بذات العنوان ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابه ونفي وجود خلافات بينه وآخرين.

> وأبلغ محرر المحضر منذ أيام بعودة نجله من الغياب وفي وقت لاحق تبين تعرضه لواقعة اختطاف وأن المبلغ دفع فدية مالية قدرها 116. 200 إلف جنية لتحريره وعدم قيامه بالإبلاغ خشية بطش المتهمين.

وتم وضع خطة شاملة للبحث والتحري وأوكل تنفيذها لفريق بحث ضم ضباط وحدة مباحث قسم أول وأداره البحث الجنائي بالاشتراك مع فرع الأمن العام بأسيوط أسفرت جهوده عن أن مرتكب الواقعة كلا من مصطفي أحمد أبودهب محمد شهرته بهاء21 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البداري المحكوم عليه بالسجن المؤبد في عدة قضايا.

> كما تم ضبط محمد جمال مصطفي علي شهرته محمد عروجة 29 سنة عاطل مقيم الواسطي دائرة مركز الفتح.. السابق ضبطه واتهامه في قضيتي سرقة سلاح وإعتقاله جنائيا بالقرار رقم 244 بتاريخ 27 يناير 2010 م لخطورته علي الأمن العام والمحكوم عليه بالسحن المؤبد في القضية رقم 2985 جنايات مركز الفتح لسنة 2014م المقيدة برقم 408 كلي شمال أسيوط لسنة 2015م ‘سلاح ناري’.

> والقت القوة القبض على هيثم حسن علي سليمان شهرته هيثم شلبي سليمان 27 سنة فلاح مقيم العقال القبلي دائرة مركز البداري السابق ضبطه واتهامه في قضيتي سلاح ناري –تبديد المحكوم عليه بالسحن المؤبد في القضية رقم 93 جنايات مركز البداري لسنة 2011م المقيدة برقم 696 كلي جنوب أسيوط لسنة 2011م ‘سلاح ناري’.

كما توصلت التريات إلى اشتراك مجدي محمد عبد الصادق محمد 65 سنة بالمعاش مقيم الحمراء دائرة قسم ثاني أسيوط.. السابق ضبطه واتهامه في عدد ’16′قضية خطف –استعراض قوة –مقاومة سلطات و اعتقاله جنائيا بالقرار رقم 7370 لخطورته علي الأمن العام.

> ووأكدت التحريات تورط عمرو مجدي محمد عبد الصادق 32 سنة صاحب محل فراشة مقيم شارع أبوالنور الحمراء دائرة قسم ثاني أسيوط السابق ضبطه واتهامه في عدد ’9′ قضايا ما بين مقاومة سلطات –سرقة بالاكراة –هتك عرض وطه محمد محمود عبد الحافظ 53 سنة فني بمديرية الطب البيطري مقيم خلف المدرسة الخيرية دائرة قسم أول أسيوط السابق ضبطه واتهامه في قضية عاهة مستديمة ومحمد سيد محمد سويفي شهرته محمد شعبان المنجد 44 سنة منجد مقيم غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط السابق ضبطه واتهامه في قضية ضرب وباسم أسعد حنا الله أسعد 35 سنة سائق مقيم بصرة دائرة مركز الفتح السابق ضبطه واتهامه في قضية أصابه خطا.

ووتورط محمد علي حسن محمود شهرته حمادة السماك 40 سنة حاصل علي دبلوم مقيم شارع الشيخ خضر دائرة قسم أول أسيوط وأحمد محمد أبواليزيد محمد شهرته حداد 25 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البداري وأبودهب أحمد أبودهب محمد شهرته وليد 23 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البداري ومحمود أحمد أبودهب محمد شهرته مجدي 19 سنة فلاح مقيم الشيخ عتمان دائرة مركز البداري وعمرو جمال مصطفي علي 22 سنة عامل مقيم مقيم الواسطي دائرة مركز الفتح وأحمد محمد محمود عبد الرحيم شهرته كريم محمد شعيب سن 20 عامل مقيم أسيوط الجديدة دائرة مركز الفتح.

> عقب تقنين الإجراءات تم أعداد عدة مأموريات ضمت ضباط فريق البحث مدعومين بمجموعات قتاليه من قوات الأمن استهدفت المتهمين بمساكنهم والأماكن التي أشارت التحريات لترددهم عليها.

وأسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزة الأول بندقية إليه عيار 7, 62×39 تحمل أرقام 5078 علي جسم السلاح –عدد’4′خزينة –عدد’50′طلقه من ذات العيار.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة عليه حيث أتفق المتهمين السادس والتاسع ‘جيران المجني عليه’ مع باقي المتهمين علي اختطاف المجني عليه مستخدمين في ذلك السيارات أرقام 112200 ملاكي أسيوط تخص الخامس -57694 ملاكي أسيوط تخص الحادي عشر أثناء سيرة بمفرده متوجهاً إلي المدرسة وبعد أن قاموا بخطفه إحتجزوه بمسكن الرابع وتناوب باقي المتهمين حراسته لعدم فراره.. وساوموا والده حتي دفع الفدية المالية ثم أطلقوا سراح المجني عليه وارشدوا عن عدد ’3′هاتف محمول مستخدمة في أبرام الاتفاقات مع والد المجني علية و مبلغ مالي قدرة 18200 جنيه من حصيلة الفدية المالية وكمية من المشغولات الذهبية وسيارة رقم ي و ج 2519 نقل أسيوط قاموا بشرائها من حصيلة الفدية المالية.

كان لسرعة ضبط المتهمين و السلاح و السيارات المستخدمه في الواقعه الاثر الايجابي في نفوس أهالي محافظه اسيوط و تعزيز ثقتهم في ضباط إدارة البحث الجنائي بالمحافظه.

> جاري تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة